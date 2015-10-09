Форвард из России высказался о получении казахстанского паспорта и игре за сборную

Российский нападающий Идрис Умаев не теряет надежд сыграть за сборную Казахстана в будущем. В этом году он сделал большое продвижение по пути к получению паспорта нашей страны, сообщают Vesti.kz.

Разговорам о желании Умаева стать гражданином Казахстана уже несколько лет. Но эта тема всё ещё остаётся актуальной для 26-летнего форварда.

"Сборная? Интерес есть, потому что мой отец в Казахстане родился, в Талдыкоргане. Больше из-за этого я хочу выступать (за сборную), потому что отец родился там, с Казахстаном нас связывают тёплые отношения, как они наш народ приняли, помогли. Казахстан, лично для меня, не чужая страна. В начале сезона я вид на жительство (ВНЖ) получил, а паспорт не получилось. Но в следующем сезоне у меня будет пятый год, и если ты пять лет прожил в Казахстане, то они, вроде, должны дать гражданство Казахстана", - сказал Умаев в интервью Адаму Ахмадову.

Напомним, что Умаев в 2021 году играл за карагандинский, а последние три года провёл в составе "Актобе" , с которым в прошлом году выиграл Кубок Казахстана.

В сезоне-2025 Идрис принял участие в 18 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

