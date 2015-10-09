Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 22:34
 

Форвард из России высказался о получении казахстанского паспорта и игре за сборную

  Комментарии

Поделиться
Форвард из России высказался о получении казахстанского паспорта и игре за сборную Футболисты сборной Казахстана. Фото: КФФ©

Российский нападающий Идрис Умаев не теряет надежд сыграть за сборную Казахстана в будущем. В этом году он сделал большое продвижение по пути к получению паспорта нашей страны, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Российский нападающий Идрис Умаев не теряет надежд сыграть за сборную Казахстана в будущем. В этом году он сделал большое продвижение по пути к получению паспорта нашей страны, сообщают Vesti.kz.

Разговорам о желании Умаева стать гражданином Казахстана уже несколько лет. Но эта тема всё ещё остаётся актуальной для 26-летнего форварда.

"Сборная? Интерес есть, потому что мой отец в Казахстане родился, в Талдыкоргане. Больше из-за этого я хочу выступать (за сборную), потому что отец родился там, с Казахстаном нас связывают тёплые отношения, как они наш народ приняли, помогли.

Казахстан, лично для меня, не чужая страна. В начале сезона я вид на жительство (ВНЖ) получил, а паспорт не получилось. Но в следующем сезоне у меня будет пятый год, и если ты пять лет прожил в Казахстане, то они, вроде, должны дать гражданство Казахстана", - сказал Умаев в интервью Адаму Ахмадову.


Напомним, что Умаев в 2021 году играл за карагандинский "Шахтёр", а последние три года провёл в составе "Актобе", с которым в прошлом году выиграл Кубок Казахстана.

В сезоне-2025 Идрис принял участие в 18 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

Российский форвард сделал заявление по трансферу в "Кайрат"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 декабря 01:00   •   не начат
Райо Вальекано
Райо Вальекано
(Мадрид)
- : -
Бетис
Бетис
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Райо Вальекано
Ничья
Бетис
Проголосовало 28 человек

Реклама

Живи спортом!