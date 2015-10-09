Российский форвард сделал заявление по трансферу в "Кайрат"

Российский нападающий "Актобе" Идрис Умаев признался, что находился в шаге от перехода в алматинский "Кайрат" перед стартом минувшего сезона, передают Vesti.kz.

По словам футболиста, интерес со стороны "жёлто-чёрных" был настойчивым и регулярным, но он предпочёл сдержать данное ранее слово и не менять планы в последний момент. При этом форвард отметил, что ситуация была воспринята с пониманием, в том числе со стороны главного тренера алматинской команды.

"Меня часто звали в "Кайрат". Звонили почти каждые два дня и говорили: "Просто дай согласие — мы все оформим". Но я сделал осознанный выбор и, думаю, они меня поняли. Так как мы знакомы с главным тренером, никаких обид не было. Объяснил ему: "если я дал людям слово, то не могу просто взять и перейти к вам. Это будет неправильно. Поменяйся мы местами, вам бы тоже такое не понравилось". Потом мы пересеклись на сборах и пообщались снова. Не получилось, так не получилось", — заявил Умаев в интервью Адаму Ахмадову.

В прошедшем сезоне форвард провёл 19 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. "Актобе" завершил чемпионат на пятом месте, тогда как подопечные Рафаэля Уразбахтина сумели успешно защитить чемпионский титул.

Идрис Умаев выступает за "Актобе" с 2023 года. В Казахстане он также защищал цвета карагандинского "Шахтёра". Ранее в карьере нападающего были российские клубы "Енисей", "Чайка", "Химки", "Ахмат", а также литовская "Паланга".

Ранее "Кайрат" подписал игрока соперников по Лиге чемпионов: ему 25 и стоит 305 миллионов - подробности по ссылке

В европейском клубе сделали заявление о трансфере Анарбекова из "Кайрата"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!