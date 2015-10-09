Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Российский форвард сделал заявление по трансферу в "Кайрат"

Российский нападающий "Актобе" Идрис Умаев признался, что находился в шаге от перехода в алматинский "Кайрат" перед стартом минувшего сезона, передают Vesti.kz.

Поделиться

По словам футболиста, интерес со стороны "жёлто-чёрных" был настойчивым и регулярным, но он предпочёл сдержать данное ранее слово и не менять планы в последний момент. При этом форвард отметил, что ситуация была воспринята с пониманием, в том числе со стороны главного тренера алматинской команды.

"Меня часто звали в "Кайрат". Звонили почти каждые два дня и говорили: "Просто дай согласие — мы все оформим". Но я сделал осознанный выбор и, думаю, они меня поняли. Так как мы знакомы с главным тренером, никаких обид не было.

Объяснил ему: "если я дал людям слово, то не могу просто взять и перейти к вам. Это будет неправильно. Поменяйся мы местами, вам бы тоже такое не понравилось". Потом мы пересеклись на сборах и пообщались снова. Не получилось, так не получилось", — заявил Умаев в интервью Адаму Ахмадову.

В прошедшем сезоне форвард провёл 19 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. "Актобе" завершил чемпионат на пятом месте, тогда как подопечные Рафаэля Уразбахтина сумели успешно защитить чемпионский титул.

Идрис Умаев выступает за "Актобе" с 2023 года. В Казахстане он также защищал цвета карагандинского "Шахтёра". Ранее в карьере нападающего были российские клубы "Енисей", "Чайка", "Химки", "Ахмат", а также литовская "Паланга".


В европейском клубе сделали заявление о трансфере Анарбекова из "Кайрата"

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

