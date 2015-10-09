Скаут из США оценил трансфер "Кайрата": футболист забивал в ЛЧ и играл в Англии

Футбольный аналитик и скаут из США Бен Гриффис прокомментировал переход финского полузащитника Яакко Оксанена в алматинский "Кайрат", передают Vesti.kz.

По его мнению, новичок станет полезным игроком для казахстанского клуба.

"Что ж, на самом деле это очень занятный переход. Очень интересно наблюдать за тем, как такой игрок, как Оксанен, переезжает в Казахстан. Он идёт не по проторенной дорожке, но как фанату казахстанского футбола, мне приятно это видеть. Оксанен мог бы позволить "Кайрату" немного больше вкладываться в нападение, используя свои способности в обороне и переходах", – написал Гриффис в соцсети Х.

25-летний Оксанен перешел из КуПСа, с которым проиграл "Кайрату" во втором раунде Лиги чемпионов (2:0, 0:3) - финн забил в первой игре. Контракт с алматинским клубом рассчитан до конца 2027 года.

Всего в 2025 году Оксанен провел 51 матч за КуПС и оформил 4+8 во всех турнирах. За карьеру он трижды становился чемпионом Финляндии (2017, 2024, 2025) и дважды брал Кубок (2022, 2024).

Начинал карьеру Оксанен в ХИК, а в 2018 году в возрасте 18 лет уехал в Англию: играл за дубль "Брентфорда" - уходил в аренду в "Уимблдон" и шотландский "Мортон".

Отметим, что сыграть за "Кайрат" в официальных матчах Оксанен сможет только в следующем сезоне. Поэтому его не будет в матчах с "Брюгге" (20 января) и "Арсеналом" (29 января) в общем этапе Лиги чемпионов.

