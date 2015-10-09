"Реал" готовит трансфер звезды сборной Португалии за 110 миллионов евро

Мадридский "Реал" нацелился на усиление центра поля и рассматривает одного из ключевых игроков сборной Португалии и французского "Пари Сен-Жермен" в качестве приоритетной цели на летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Витинья — приоритет для "Реала"

Витор Феррейра, более известный как Витинья, оказался в центре внимания "королевского клуба". По информации Marca, руководство "сливочных" считает португальца недостающим элементом, способным вернуть контроль, темп и вариативность игре в середине поля.

В клубе полагают, что именно профиль Витиньи — мобильного, техничного и тактически грамотного полузащитника — идеально подходит под требования команды на фоне обновления средней линии.

Позиция ПСЖ и возможная сумма сделки

Сообщается, что "Пари Сен-Жермен" не намерен легко расставаться с одним из своих лидеров. Парижане высоко ценят вклад хавбека и готовы рассматривать предложения только в случае действительно крупной компенсации. Рыночная стоимость игрока на данный момент оценивается примерно в 110 миллионов евро, что делает потенциальный трансфер одним из самых громких в ближайшее лето.

Ключевая фигура ПСЖ и сборной Португалии

При этом в Мадриде понимают сложность переговоров и готовятся к серьёзному диалогу с французским клубом. Согласно информации источника, испанский гранд готов предложить 90 миллионов евро.

Витинья уже закрепился в статусе одного из системообразующих футболистов ПСЖ и регулярно вызывается в сборную Португалии. Его стабильность, умение вести игру и высокая эффективность в атакующих действиях сделали полузащитника важной частью проекта парижан.

В текущем сезоне 25-летний португальский полузащитник провёл 23 матча за ПСЖ, забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

