КПЛ
Сегодня 19:56
 

Экс-футболист "Барселоны" начал переговоры с казахстанским клубом

Полузащитник литовского "Паневежиса" Лукас де Вега может продолжить карьеру в Казахстане – переговоры с испанским футболистом бразильского происхождения ведёт кызылординский "Кайсар", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

"Кайсар" заинтересован в опытном легионере

Как сообщает источник, руководство казахстанского клуба вступило в контакт с окружением 25-летнего хавбека, чей контракт с литовским клубом истекает 31 декабря. Агент игрока Фелипе Мело подтвердил:

"Могу подтвердить, что мы ведём переговоры. "Кайсар" – одна из нескольких команд, заинтересованных в Лукасе. Неудивительно, учитывая, что он молод и провёл отличный сезон".

Клуб намерен усилить состав, привлекая мастеровитых легионеров, что стало отходом от прежней политики использования исключительно казахстанских футболистов.

Карьера и достижения Лукаса  де Веги

Де Вега родился в Бразилии, но с детства переехал в Испанию. В академии "Барселоны" он играл вместе с известными футболистами из Испании - Ансу Фати, Пабло Гави, Нико Гонсалесом и Илайшем Мориба. За "Паневежис" полузащитник провёл 64 матча и отметился 15 результативными действиями. Его рыночная стоимость оценивается в 350 тысяч евро.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

