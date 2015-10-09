Экс-футболист "Барселоны" начал переговоры с казахстанским клубом

Полузащитник литовского "Паневежиса" Лукас де Вега может продолжить карьеру в Казахстане – переговоры с испанским футболистом бразильского происхождения ведёт кызылординский "Кайсар", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

"Кайсар" заинтересован в опытном легионере

Как сообщает источник, руководство казахстанского клуба вступило в контакт с окружением 25-летнего хавбека, чей контракт с литовским клубом истекает 31 декабря. Агент игрока Фелипе Мело подтвердил:

"Могу подтвердить, что мы ведём переговоры. "Кайсар" – одна из нескольких команд, заинтересованных в Лукасе. Неудивительно, учитывая, что он молод и провёл отличный сезон".

Клуб намерен усилить состав, привлекая мастеровитых легионеров, что стало отходом от прежней политики использования исключительно казахстанских футболистов.

Карьера и достижения Лукаса де Веги

Де Вега родился в Бразилии, но с детства переехал в Испанию. В академии "Барселоны" он играл вместе с известными футболистами из Испании - Ансу Фати, Пабло Гави, Нико Гонсалесом и Илайшем Мориба. За "Паневежис" полузащитник провёл 64 матча и отметился 15 результативными действиями. Его рыночная стоимость оценивается в 350 тысяч евро.

