Зидан сравнил Мбаппе с Роналду и сделал громкое заявление о "Реале"

Лука Зидан, хорошо знакомый с мадридским "Реалом" не понаслышке, высказался о нападающем "сливочных" Килиане Мбаппе и сделал это с явным восхищением, передают Vesti.kz.

Бывший вратарь "Реал", выступавший за клуб в тот период, когда команду тренировал его отец Зинедин Зидан, по прежнему внимательно следит за жизнью на "Сантьяго Бернабеу" и искренне переживает за клуб.

Ныне голкипер сборной Алжира не скрывает своего восторга от игры Мбаппе за "Реал". Лука отметил, что ему довелось пересекаться с французом еще в юношеских сборных, и уже тогда было понятно, с каким игроком имеют дело.

"Мне посчастливилось поиграть вместе с Килианом в сборной, когда мы были моложе. Он отличный парень и выдающийся футболист. Мы рады, что можем видеть его в составе "Реала". У него менталитет победителя – немного как у Криштиану Роналду в свое время. Невероятный характер, он всегда присутствует в каждом матче. Это по-настоящему исключительный игрок.", – цитируют Foot Mercato.

Почему сын Зидана так и не закрепился в основе?

Лука Зидан – сын легендарного Зинедина Зидана – прошел путь в системе мадридского "Реала", но так и не сумел закрепиться на топ-уровне как основной игрок. Вратарь присоединился к академии "сливочных" еще в 2004 году и долгие годы выступал за молодежные команды клуба, а затем за резерв – "Реал Мадрид Кастилья".

В 2018 году Лука дебютировал за основную команду "Реала". Его первый официальный матч состоялся при Зинедине Зидане, который тогда возглавлял мадридцев. Однако, закрепиться в первой команде ему не удалось, и впоследствии он продолжил карьеру в других испанских клубах, включая "Райо Вальекано" и "Расинг", выступая преимущественно в низших дивизионах.

Хотя Зидан-младший не добился ярких индивидуальных успехов на взрослом уровне, в составе "Реала" он стал обладателем ряда престижных трофеев.

В сезоне 2017/18 он находился в заявке команды, которая выиграла Лигу чемпионов, а также завоевал Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. При этом его вклад носил скорее командный характер.

Напомним, что президент "Реала" Флорентино Перес заранее подготовил вариант смены тренера и выбрал специалиста, который может заменить Хаби Алонсо.

