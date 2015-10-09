Перес выбрал нового главного тренера для "Реала" вместо Алонсо

Будущее Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского "Реала" остается под большим вопросом, передают Vesti.kz.

Серия нестабильных результатов и слабая игра "сливочных" поставили тренера в крайне уязвимое положение – любой новый провал может стать для него последним. В мадридском клубе это прекрасно понимают, поэтому руководство заранее подготовило запасной вариант.

По информации Don Balon, президент "Реала" Флорентино Перес уже достиг предварительной договоренности с возможным преемником Алонсо. Имя напрямую не называлось, однако в Мадриде почти не сомневаются, о ком идет речь.

Это Альваро Арбелоа – нынешней главный тренер "Кастильи". Именно его Перес рассматривает как основного кандидата на экстренную замену в случае отставки Алонсо.

Кто такой Альваро Арбелоа

Альваро Арбелоа – воспитанник мадридского "Реала" и бывший игрок основной команды клуба. В составе "сливочных" он дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также завоевывал Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

На международном уровне Арбелоа стал чемпионом мира в 2010 году и дважды выигрывал чемпионат Европы – в 2008 и 2012 годах в составе сборной Испании.

Игровую карьеру он завершил в 2017 году, после чего начал тренерский путь. В настоящее время Арбелоа возглавляет резервную команду клуба – "Реал Мадрид Кастилья".

