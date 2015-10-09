Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Перес выбрал нового главного тренера для "Реала" вместо Алонсо

Будущее Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского "Реала" остается под большим вопросом, передают Vesti.kz.

Серия нестабильных результатов и слабая игра "сливочных" поставили тренера в крайне уязвимое положение – любой новый провал может стать для него последним. В мадридском клубе это прекрасно понимают, поэтому руководство заранее подготовило запасной вариант.

По информации Don Balon, президент "Реала" Флорентино Перес уже достиг предварительной договоренности с возможным преемником Алонсо. Имя напрямую не называлось, однако в Мадриде почти не сомневаются, о ком идет речь.

Это Альваро Арбелоа – нынешней главный тренер "Кастильи". Именно его Перес рассматривает как основного кандидата на экстренную замену в случае отставки Алонсо.


 

Кто такой Альваро Арбелоа

Альваро Арбелоа – воспитанник мадридского "Реала" и бывший игрок основной команды клуба. В составе "сливочных" он дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также завоевывал Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

На международном уровне Арбелоа стал чемпионом мира в 2010 году и дважды выигрывал чемпионат Европы – в 2008 и 2012 годах в составе сборной Испании.

Игровую карьеру он завершил в 2017 году, после чего начал тренерский путь. В настоящее время Арбелоа возглавляет резервную команду клуба – "Реал Мадрид Кастилья". 

