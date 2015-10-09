Зидан сообщил Мбаппе своё новое место работы

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан решил вернуться в футбол и определился с новым местом работы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Defensа.

По информации источников, близких к окружению Зидана, специалист уже сообщил нескольким представителям французского футбола, в частности Килиану Мбаппе, что его следующим шагом станет работа со сборной Франции после чемпионата мира 2026 года, когда команду покинет Дидье Дешам. Сообщалось, что стороны уже договорились о контракте.

Таким образом, Зидан окончательно снял свою кандидатуру с обсуждения возможных изменений в "Реале". Француз сосредоточен на предстоящей работе со сборной Франции и не намерен вмешиваться в тренерские дискуссии вокруг мадридского клуба.

Ранее на фоне нестабильных результатов мадридского "Реала" имя Зинедина Зидана снова начало появляться в СМИ как потенциальная замена Хаби Алонсо. Впрочем, французский специалист чётко дал понять, что возвращаться на тренерский мостик "сливочных" не планирует.

В "Реале" приняли решение по увольнению Алонсо и назначению Зидана

Напомним, Зидан тренировал "Реал" дважды — с 2016-го по 2018-й, а также с 2019 по 2021 год. Под его руководством "сливочные" выиграли 11 трофеев, включая два чемпионских титула и три трофея Лиги чемпионов.

Алонсо возглавил "Реал" в июне, сменив Карло Анчелотти, который работал в клубе на протяжении четырёх лет. На данный момент мадридцы с 36 очками занимают 2-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на 4 очка.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!