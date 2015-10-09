Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Зидан договорился о контракте с новой командой. Подробности

Зинедин Зидан. ©Depositphotos/mrogowski_photography

53-летний французский специалист Зинедин Зидан готовится к возвращению к тренерской работе спустя шесть лет после последнего назначения, передают Vesti.kz.

Несмотря на слухи о третьем приходе в мадридский "Реал", опытный наставник, по данным Foot-Africa, достиг устной договорённости со сборной Франции. Как и сообщалось ранее, Зидан сменит на посту главного тренера бывшего партнёра по национальной команде - Дидье Дешама после чемпионата мира-2026 года.

Согласно информации источника, руководство "трёхцвентых" несколько месяцев готовила этот сценарий, и Зидан считается главным претендентом на пост наставника сборной. Цель Федерации футбола Франции (ФФФ) — начать новую эру для команды, внедрив более динамичный и непредсказуемый стиль игры, с ключевой ролью звёзд, таких как форвард "сливочных" Килиан Мбаппе.

Единственным местом, где Зинедин Зидан работал в качестве главного тренера, остаётся мадридский "Реал", который он возглавлял дважды. Первый период его работы длился с января 2016 по июнь 2018 года и вошёл в историю футбола — Зидан стал первым наставником, сумевшим трижды подряд выиграть Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018). Во второй раз он руководил "сливочными" с марта 2019 по июнь 2021 года.

