В России обратились в Международную федерацию футбола: ФИФА примет решение

Российский защитник Дмитрий Тихий подал жалобу в Международную федерацию футболу (ФИФА) из-за задолженности по зарплате со стороны турецкого клуба "Серик Беледиеспор", передают Vesti.kz.

Российский футболист Дмитрий Тихий рассказал о финансовых проблемах во время своего выступления в Турции. По словам защитника, руководство "Серик Беледиеспор" так и не рассчиталось с ним за весь период пребывания в команде.

"Серик" так и не выплатил мне ни одной зарплаты за те четыре месяца, которые я играл в Турции. На связь по этому вопросу из клуба тоже никто не выходил. Поэтому мы вместе с юристом направили заявление в ФИФА с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. Ждём даты заседания палаты по разрешению споров ФИФА по моему вопросу", — рассказал Тихий в интервью "Чемпионату".

Футболист отметил, что попытки урегулировать вопрос напрямую с клубом результата не дали, что и вынудило его обратиться в ФИФА. Теперь дальнейшая судьба спора будет решаться на уровне палаты по разрешению споров международной организации.

Напомним, Дмитрий Тихий выступал за "Серик Беледиеспор" во втором турецком дивизионе. За время пребывания в клубе он провёл семь матчей, не отметившись голами или результативными передачами.

