Звезда "Барселоны" отказал Модричу и выбрал пятикратных победителей ЛЧ

Капитан сборной Польши и форвард "Барселоны" Роберт Левандовски провёл переговоры с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, относительно своего будущего в команде, передают Vesti.kz.

37-летний нападающий, по данным BarcaTimes, через своего агента Пини Захави уже передал сообщение Лапорте на очной встрече, что желает остаться в стане "сине-гранатовых", но клуб предпочитает не спешить. Левандовски занимает значительную часть фонда заработной платы, однако в испанском гранде в него все ещё верят. Окончательное решение, по данным источника, будет принято позже.

Ранее сообщалось, что на трансфер поляка рассчитывает итальянский "Милан". СМИ информировали, что на соглашении с Левандовски настаивает новичок "россонери" Лука Модрич.

Левандовски выступает за "Барселону" с 2022 года, проведя более сотни матчей и забив свыше 60 голов. В текущем сезоне он сыграл в 17 встречах, оформив восемь мячей и отдав две результативные передачи.

В прошлом сезоне он помог каталонцам дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Однако на пути к заветному шестому трофею главного еврокубка "сине-гранатовых" остановил "Интер" (6:7 по сумме двух матчей).

