"Реал" понёс первую потерю: игрок уже договорился с новым клубом

Мадридский "Реал" определился с первым игроком, который покинет команду в зимнее трансферное окно — бразильский форвард Эндрик Фелипе продолжит карьеру во Франции, передают Vesti.kz.

Эндрик покинет "Реал" уже в январе

"Королевский клуб", по данным Fichajes, принял решение расстаться с Эндриком на время. Бразильский нападающий отправится в аренду в "Олимпик" Лион, с которым уже достигнута полная договорённость. Сделка не зависит от возможных изменений на тренерском мостике "Реала" и стала частью заранее спланированной кадровой стратегии клуба.

Недостаток игровой практики решил судьбу таланта

По ходу сезона Эндрик практически не получал шансов в основном составе. Ни при прежнем тренерском штабе, ни после изменений в команде его роль не изменилась. За весь сезон бразилец провёл всего 22 официальные минуты в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов, так и не закрепившись в ротации.

Лион — шанс перезапустить карьеру

Выбор "Олимпика" не случаен. Французский клуб предложил Эндрику чёткую спортивную роль, участие в еврокубках и возможность сразу претендовать на место в стартовом составе. В Лионе рассчитывают на бразильца как на важный элемент атакующей линии и готовы предоставить ему максимум игрового времени.

В "Реале" подчёркивают, что аренда не является окончательным расставанием. Клуб надеется, что во Франции Эндрик сумеет вернуть уверенность, стабильность и доказать, что способен побороться за место в мадридском гранде в будущем.

