Испания
Вчера 22:54
 

"Реал" понёс первую потерю: игрок уже договорился с новым клубом

Мадридский "Реал" определился с первым игроком, который покинет команду в зимнее трансферное окно — бразильский форвард Эндрик Фелипе продолжит карьеру во Франции, передают Vesti.kz.

Эндрик покинет "Реал" уже в январе

"Королевский клуб", по данным Fichajes, принял решение расстаться с Эндриком на время. Бразильский нападающий отправится в аренду в "Олимпик" Лион, с которым уже достигнута полная договорённость. Сделка не зависит от возможных изменений на тренерском мостике "Реала" и стала частью заранее спланированной кадровой стратегии клуба.

Недостаток игровой практики решил судьбу таланта

По ходу сезона Эндрик практически не получал шансов в основном составе. Ни при прежнем тренерском штабе, ни после изменений в команде его роль не изменилась. За весь сезон бразилец провёл всего 22 официальные минуты в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов, так и не закрепившись в ротации.

Лион — шанс перезапустить карьеру

Выбор "Олимпика" не случаен. Французский клуб предложил Эндрику чёткую спортивную роль, участие в еврокубках и возможность сразу претендовать на место в стартовом составе. В Лионе рассчитывают на бразильца как на важный элемент атакующей линии и готовы предоставить ему максимум игрового времени.


В "Реале" подчёркивают, что аренда не является окончательным расставанием. Клуб надеется, что во Франции Эндрик сумеет вернуть уверенность, стабильность и доказать, что способен побороться за место в мадридском гранде в будущем.

В "Реале" выбрали нового тренера и сроки его назначения

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

