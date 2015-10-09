В "Реале" выбрали нового тренера и сроки его назначения

В "Реале" решили, что главным кандидатом на пост главного тренера является Жозе Моуринью. В клубе считают, что португалец сможет вернуть порядок, дисциплину и конкурентоспособность "сливочным", оказавшимся в кризисной ситуации под руководством Хаби Алонсо, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Моуринью не отпустят раньше окончания сезона

Моуринью связан действующим контрактом с "Бенфикой" и не может покинуть клуб до лета. У него есть клаусула, позволяющая уйти только по завершении сезона, поэтому "Реалу" придётся ждать.

Из-за этого мадридцы стоят перед выбором: сохранить Хаби Алонсо до июня или назначить временного тренера, например Сантьяго Солари, чтобы завершить сезон.

Португалец получил максимальную поддержку в клубе

В руководстве "Реала" убеждены, что португалец обеспечит немедленный тактический и психологический эффект. Опыт в больших проектах и знание "Реала" делают его предпочтительным вариантом по сравнению с другими кандидатами.

Если ситуация не изменится, Моуринью ожидают в Мадриде в июле — именно тогда он сможет возглавить команду. Главная интрига теперь заключается в том, останется ли Хаби Алонсо у руля до конца сезона.

Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, также в его тренерской карьере были "Фенербахче", "Рома", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Интер", "Порту" и "Униан Лейрия".

