Испания
В "Реале" выбрали нового тренера и сроки его назначения

В "Реале" решили, что главным кандидатом на пост главного тренера является Жозе Моуринью. В клубе считают, что португалец сможет вернуть порядок, дисциплину и конкурентоспособность "сливочным", оказавшимся в кризисной ситуации под руководством Хаби Алонсо, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Моуринью не отпустят раньше окончания сезона

Моуринью связан действующим контрактом с "Бенфикой" и не может покинуть клуб до лета. У него есть клаусула, позволяющая уйти только по завершении сезона, поэтому "Реалу" придётся ждать.

Из-за этого мадридцы стоят перед выбором: сохранить Хаби Алонсо до июня или назначить временного тренера, например Сантьяго Солари, чтобы завершить сезон.


Португалец получил максимальную поддержку в клубе

В руководстве "Реала" убеждены, что португалец обеспечит немедленный тактический и психологический эффект. Опыт в больших проектах и знание "Реала" делают его предпочтительным вариантом по сравнению с другими кандидатами.

Если ситуация не изменится, Моуринью ожидают в Мадриде в июле — именно тогда он сможет возглавить команду. Главная интрига теперь заключается в том, останется ли Хаби Алонсо у руля до конца сезона.

Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, также в его тренерской карьере были "Фенербахче", "Рома", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Интер", "Порту" и "Униан Лейрия".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Осасуна 15 4 3 8 14-18 15
16 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
17 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

