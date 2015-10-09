Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 07:42
 

"Турецкий Месси" уделал Мбаппе в Ла Лиге

Интернет-портал Transfermarkt представил обновлённые рыночные оценки футболистов испанской Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Главным бенефициаром апдейта стал атакующий полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер, которого называют "Турецким Месси" — его стоимость выросла сразу на 30 миллионов. Второе место в списке занял форвард "сливочных" Килиан Мбаппе, прибавивший к своей цене 20 миллионов евро.

Десятка футболистов Ла Лиги, чья рыночная стоимость выросла сильнее всего по версии Transfermarkt:

  1. Арда Гюлер ("Реал" Мадрид) — 90 млн евро (+ 30 млн евро);
  2. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид) — 200 млн евро (+ 20 млн евро);
  3. Фермин Лопес ("Барселона") — 70 млн евро (+ 10 млн евро);
  4. Альваро Каррерас ("Реал" Мадрид) — 60 млн евро (+ 10 млн млн евро);
  5. Йон Горротксатеги ("Реал Сосьедад") — 15 млн евро (+ 9 млн евро);
  6. Херард Мартин ("Барселона") — 20 млн евро (+ 8 млн евро);
  7. Эз Абде ("Бетис") — 20 млн евро (+ 8 млн евро);
  8. Андрей Рациу ("Райо Вальекано") — 18 млн евро (+ 6 млн евро);
  9. Родриго Мендоса ("Эльче") — 15 млн евро (+ 6 млн евро);
  10. Пабло Барриос ("Атлетико" Мадрид) — 60 млн евро (+ 5 млн евро).


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
15 Осасуна 15 4 3 8 14-18 15
16 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
17 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
18 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

