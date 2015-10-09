"Турецкий Месси" уделал Мбаппе в Ла Лиге

Интернет-портал Transfermarkt представил обновлённые рыночные оценки футболистов испанской Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Главным бенефициаром апдейта стал атакующий полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер, которого называют "Турецким Месси" — его стоимость выросла сразу на 30 миллионов. Второе место в списке занял форвард "сливочных" Килиан Мбаппе, прибавивший к своей цене 20 миллионов евро.

Десятка футболистов Ла Лиги, чья рыночная стоимость выросла сильнее всего по версии Transfermarkt:

Арда Гюлер ("Реал" Мадрид) — 90 млн евро (+ 30 млн евро); Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид) — 200 млн евро (+ 20 млн евро); Фермин Лопес ("Барселона") — 70 млн евро (+ 10 млн евро); Альваро Каррерас ("Реал" Мадрид) — 60 млн евро (+ 10 млн млн евро); Йон Горротксатеги ("Реал Сосьедад") — 15 млн евро (+ 9 млн евро); Херард Мартин ("Барселона") — 20 млн евро (+ 8 млн евро); Эз Абде ("Бетис") — 20 млн евро (+ 8 млн евро); Андрей Рациу ("Райо Вальекано") — 18 млн евро (+ 6 млн евро); Родриго Мендоса ("Эльче") — 15 млн евро (+ 6 млн евро); Пабло Барриос ("Атлетико" Мадрид) — 60 млн евро (+ 5 млн евро).

