Испания
Сегодня 23:29
 

Обладатель "Золотого мяча" назвал главную проблему "Реала" и разоблачил Алонсо

  Комментарии

Обладатель "Золотого мяча" назвал главную проблему "Реала" и разоблачил Алонсо

Бывший нападающий "Реала" Карим Бензема поделился мнением о том, чего не хватает его мадридскому клубу для достижения успеха, сообщают Vesti.kz со ссылкой на L’Équipe.

Обладатель "Золотого мяча"-2022 считает, что игроки "сливочных" недостаточно высказывают критику в адрес друг друга внутри команды.

"Проблема "Реала" заключается в том, что там не осталось опытных футболистов, игроков, которые могут подойти к Мбаппе, Беллингему, Винисиусу и рассказать им, что идёт не так.

Тренер, на мой взгляд, говорит об этом, но иначе.  Игроки больше не разговаривают друг с другом. И это, на самом деле, заметно. Все сводится к следующему: "Я сделал свою работу, я забил свои голы".

Критика всегда тяжело воспринимается. Но на самом деле она помогает совершенствоваться. Если воспринимать ее правильно, то двигаешься вперед. Это лучше для тебя и для всех", - сказал Бензема.

Также француз высказался о том, нужно ли "Реалу" менять состав:

"В "Реале" сложно, там слишком много хороших игроков. Нужно ли менять состав? Нет, но действительно нужно поговорить и, прежде всего, быть честными друг с другом. Некоторые игроки любят поговорить. Им просто необходимо говорить друг с другом".

Кроме того, Бензема высказался о сложном положении главного тренера "Реала" Хаби Алонсо.

"Хаби Алонсо ничего толком не может сделать, у него невероятно сильные игроки, поэтому он должен выпускать их на поле. Это сложно. У каждого футболиста есть эго. Эти звёзды должны говорить себе, что каждый из них может внести свой вклад в команду. Но, что важнее всего, им нужно общаться.

Проблема возникает, когда ты не принимаешь тот факт, что в команде есть игрок, который забивает больше голов, чем ты. Такие проблемы появляются, когда у тебя много звёздных футболистов в коллективе. Если твой товарищ по команде лучше тебя, то необходимо это принять. Потому что ему всё ещё нужны другие, он не может всё сделать сам", - добавил он.

Бензема выступал в составе "Реала" с 2009 по 2023 год. За этот период нападающий принял участие в 648 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 354 голами и 155 результативными передачами. В составе мадридцев француз выиграл 25 трофеев, в том числе четыре раза Ла Лигу и пять раз Лигу чемпионов.

На данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре очка.

