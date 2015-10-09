Назван самый дорогой футболист МЛС: Сон - 2-й, а Месси вне топ-3

Авторитетный порта Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в американской лиге МЛС, сообщают Vesti.kz.

Первое место в этом списке занял полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Рики Пуч, трансферная стоимость которого оценивается в 18 миллионов.

На второй строчке расположился нападающий "Лос-Анджелеса" Сон Хын Мин с ценником в 17 миллионов евро. Замкнул тройку лидеров полузащитник "Цинциннати" Эвандер (16 млн).

Отметим, что восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси оказался разделил 4-7 места - аргентинский нападающий "Интер Майами" оценивается в 15 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов МЛС по версии Transfermarkt:

Рики Пуч ("Лос-Анджелес Гэлакси") — 18 миллионов евро; Сон Хын Мин ("Лос-Анджелес") — 17 млн;" Эвандер ("Цинциннати") — 16 млн; Эммануэль Латте Лат ("Атланта") — 15 млн; Лионель Месси ("Интер Майами") — 15 млн; Родриго Де Пауль ("Интер Майами") — 15 млн; Андерс Дрейер ("Сан-Диего") — 15 млн; Кевин Денке ("Цинциннати") — 14 млн; Уго Кёйперс ("Чикаго Файр") — 9 млн; Мигель Альмирон ("Атланта Юнайтед") — 9 млн.

Таким образом, Месси подешевел на 3 миллиона евро. Самый высокий ценник у аргентинца был в 2018 году, когда он представлял "Барселону" – 180 миллионов евро.

38-летний Месси был признан лучшим игроком сезона МЛС второй год подряд. Нападающий выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 77 голами и 44 результативными передачами. Его контракт с "Интер Майами" рассчитан до конца 2028 года.

