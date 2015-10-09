Роналду получил роль в культовой серии фильмов

Американский актёр и продюсер Вин Дизель сообщил в своих социальных сетях о работе над ролью для нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в новом фильме культовой франшизы "Форсаж", сообщают Vesti.kz.

"Все спрашивали, будет ли он (Роналду) в "Форсаже"… Должен сказать, что это действительно произойдёт. Мы написали для него роль", — написал Вин Дизель в соцсетях.

Ранее стало известно, что в 2026 году на экраны выйдет 11-я часть серии, которая, как подчёркивается, станет финальной главой всей саги.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провёл 12 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и отдав две результативные передачи.

