Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 16:10
 

Новичок КПЛ хочет назначить Алиева главным тренером

  Комментарии

Поделиться
Новичок КПЛ хочет назначить Алиева главным тренером ©ФК "Каспий"

41-летний казахстанский специалист Пиралы Алиев может стать главным тренером "Каспия", сообщает корреспондент Vesti.kz

Поделиться

41-летний казахстанский специалист Пиралы Алиев может стать главным тренером "Каспия", сообщает корреспондент Vesti.kz

Алиев и клуб из Актау, вернувшийся в высший дивизион, ведут предметные переговоры и близки к заключению контракта.

Пиралы Алиев – воспитанник футбольной школы Алматы. В качестве игрока он выступал за: "Кайрат", "Атырау", "Жетысу", "Локомотив", "Тобол", "Ордабасы", "Иртыш" и "Кызылжар". В составе сборной Казахстана провёл 5 игр.

Тренерскую карьеру начал в сезоне 2021/2022 в качестве главного тренера молодежной команды турецкого клуба "Истанбулспор". В сезоне 2023/2024 в составе молодежной команды стал чемпионом местного дивизиона "Б". Кроме того, в 2023 году он исполнял роль главного тренера основной команды "Истанбулспор" Суперлиги Турции и сыграл 2 матча.

В прошлом сезоне работал ассистентом главного тренера в "Женисе", а также на протяжении 4 игр исполнял обязанности наставника после ухода Акиса Вавалиса, в уходящем году продолжал работу в тренерском штабе столичного клуба.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига конференций 2025/26   •   Украина, Донецк   •   Общий этап, мужчины
19 декабря 01:00   •   не начат
Шахтер Д
Шахтер Д
(Донецк)
- : -
Риека
Риека
(Риека)
Кто победит в основное время?
Шахтер Д
Ничья
Риека
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!