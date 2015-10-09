Новичок КПЛ хочет назначить Алиева главным тренером

41-летний казахстанский специалист Пиралы Алиев может стать главным тренером "Каспия", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алиев и клуб из Актау, вернувшийся в высший дивизион, ведут предметные переговоры и близки к заключению контракта.

Пиралы Алиев – воспитанник футбольной школы Алматы. В качестве игрока он выступал за: "Кайрат", "Атырау", "Жетысу", "Локомотив", "Тобол", "Ордабасы", "Иртыш" и "Кызылжар". В составе сборной Казахстана провёл 5 игр.

Тренерскую карьеру начал в сезоне 2021/2022 в качестве главного тренера молодежной команды турецкого клуба "Истанбулспор". В сезоне 2023/2024 в составе молодежной команды стал чемпионом местного дивизиона "Б". Кроме того, в 2023 году он исполнял роль главного тренера основной команды "Истанбулспор" Суперлиги Турции и сыграл 2 матча.

В прошлом сезоне работал ассистентом главного тренера в "Женисе", а также на протяжении 4 игр исполнял обязанности наставника после ухода Акиса Вавалиса, в уходящем году продолжал работу в тренерском штабе столичного клуба.

