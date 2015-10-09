Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Смаков оценил перспективы Кенжебека и Чеснокова заиграть в Европе

Вингеры сборной Казахстана Галымжан Кенжебек и Ислам Чесноков близки к переезду в европейские клубы. В беседе с корреспондентом Vesti.kz их будущее в контексте выступления за зарубежные команды оценил Самат Смаков

По мнению Самата Кабировича, оба игрока имеют потенциал и возможности адаптироваться в Европе и главное для них проявить высокий профессионализм. 

"Переезд Чеснокова и Кенжебека? Это правильно, не надо бояться, смысла в этом нет, надо пробовать свои силы в других условиях, смело ехать. Все от них зависит. Да, Чесноков, кажется, будет первым казахстанцем в Шотландии, но, думаю, он может себя там показать. 

Что касается Кенжебека, он уже играл, он знает какие там требования. В Европе все упирается в профессионализм, говорят Кенжебек поменялся ментально? Ну тем более, это хорошо. В Европе можно в любой клуб ехать, там будет рост, но опять же, надо ехать, где на тебя рассчитывают, просто так сидеть, без игровой практики - вот этого надо избежать", - отметил Смаков. 

22-летним Кенжебеком предметно интересуются ведущие клубы из Чехии, Шотландии и Греции. Также российские источники проинформировали о предложении к игроку со стороны грандов РПЛ.

Что касается Чеснокова, вингер до конца года должен оформить свой переход в "Хартс". Он может дебютировать за свой новый клуб в начале января будущего года. 

