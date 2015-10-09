Модрич "отказал" Дембеле, а Месси - Ямалю: звёзды назвали своего лучшего игрока мира

Стало известно, как ведущие футболисты планеты проголосовали в опросе ФИФА за лучшего игрока 2025 года, передают Vesti.kz.

Итоги премии и главный победитель

Накануне Международная федерация футбола (ФИФА) подвела итоги голосования за лучшего футболиста года — награду FIFA Best Men’s Award получил нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле. Француз опередил в итоговом зачёте вингера "Барселоны" Ламина Ямаля и форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.

В голосовании традиционно приняли участие капитаны национальных сборных, которые представляли свои страны и формировали тройки лучших игроков года.

Как голосовал Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отдал первое место именно Усману Дембеле. Вторым в его списке стал Килиан Мбаппе, а третью строчку аргентинец отдал Ламину Ямалю, тем самым не включив молодую звезду "Барселоны" в число фаворитов на победу.

Выбор Модрича и Силвы

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич сделал неожиданный выбор, поставив на первое место полузащитника ПСЖ Витинью. Дембеле в его бюллетене оказался лишь вторым, а третье место занял Ламин Ямаль.

Интересно сложилось и голосование от Португалии: страну представлял не Криштиану Роналду, а Бернарду Силва из "Манчестер Сити". Он также поставил Витинью на первое место, вторым выбрал Нуну Мендеша, а Дембеле — только третьим.

Другие голоса звёзд

Свой выбор сделали и другие лидеры мирового футбола. Мохамед Салах отдал первое место Ашрафу Хакими, поставив Дембеле вторым, а Мбаппе — третьим. Гарри Кейн, в свою очередь, проголосовал за Дембеле, Витинью и Салаха.

Таким образом, несмотря на победу Усмана Дембеле в общем зачёте, индивидуальные бюллетени показали: единого фаворита среди звёзд мирового футбола не было, а вкусы капитанов сборных заметно разошлись.

Объявлены фавориты на "Золотой мяч" - 2026: Дембеле 6-й, а Месси ворвался в 10-ку

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!