Криштиану Роналду "отрёкся" от премии The Best от ФИФА

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не принимал участия в голосовании за лучшего футболиста и тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщают Vesti.kz.

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards прошла накануне в Дохе (Катар). Лучшим игроком прошедшего сезона был признан французский нападающий "Пари Сен-Жермена" Усман Дембеле, а лучшим тренером - наставник парижан Луис Энрике.

В голосовании при определении лучших традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны ФИФА: тренер и капитан сборной, а также один журналист.

Однако Роналду, который является капитаном сборной Португалии, не принял участие в голосовании. Вместо него выбор сделал Бернарду Силва.

В голосовании за лучшего игрока сезона полузащитник "Манчестер Сити" поставил на первое место хавбека ПСЖ и сборной Португалии Витинью, на второе - соотечественника и защитника парижского клуба Нуну Мендеша, на третье - Дембеле. Тройка лучших тренеров, по мнению Силвы, выглядит так: Энрике, Роберто Мартинес (сборная Португалии), Энцо Мареска ("Челси").

Таким образом, Роналду уже в третий раз игнорирует премию The Best от ФИФА. В прошлом году на голосовании его заменил также Силва, а годом ранее голос отдал Пепе.

При этом нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси принял участие в голосовании и поставил на первое место Дембеле, на второе - французского форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, а на третье - испанского нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля.

Топ-3 тренеров года по версии Месси выглядит так: первое место – Луис Энрике, второе – Ханс‑Дитер Флик ("Барселона"), третье – Микель Артета "Арсенал".

В сезоне-2024/25 Дембеле в составе "ПСЖ" принял участие в 53 матчах в различных турнирах, в которых отметился 35 голами. Он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции и дошел до финала клубного чемпионата мира. Ранее француз стал обладателем "Золотого мяча".

