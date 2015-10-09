Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Названа новая цена за трансфер Зайнутдинова

Немецкий аналитический портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков российской премьер-лиги (РПЛ), в которой выступают три футболиста сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Нападающий грозненского "Ахмата" Максим Самородов и капитан национальной команды из санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип сохранили свой ценник (по 2,5 миллиона евро).

А вот представитель московского "Динамо", являющийся лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана, Бахтиёр Зайнутдинов подешевел на 300 тысяч евро и теперь оценивается также в 2,5 миллиона евро (около 1,5 миллиарда тенге).

Напомним, 27-летний уроженец Тараза присоединился к московскому клубу по ходу текущего сезона и в "Динамо" чаще всего используется на позиции центрального защитника.

Зайнутдинов в настоящее время продолжает восстановление после травмы. По этой причине он не сможет помочь сборной Казахстана в ноябрьских матчах: игре против Бельгии 15 ноября в рамках квалификации к чемпионату мира-2026, а также в товарищеском поединке с Фарерскими островами, запланированном на 18 ноября.

В нынешнем сезоне Зайнутдинов провёл восемь встреч в Российской премьер-лиге и ещё два матча сыграл в Кубке России.

