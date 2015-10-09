Главный тренер сборной России объявил об уходе из клуба Зайнутдинова

Главный наставник московского "Динамо" и рулевой сборной России Валерий Карпин объявил, что уходит со своей должности в российском клубе, сообщают Vesti.kz.

"Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском "Динамо" и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.

Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам "Динамо". Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть всё, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, искренне желаю команде успехов.

Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа", — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Отметим, что Карпин работал в "Динамо", в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов с июня текущего года.

При Карпине "Динамо" успело провести 22 поединка во всех турнирах, одержав лишь восемь побед и потерпев девять поражений.