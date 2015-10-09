Отсутствие игроков "Кайрата": Байсуфинов высказался о последнем матче сборной в 2025 году

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов высказался о предстоящем товарищеском матче с Фарерскими островами. Эта игра станет последней для команды в 2025 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спарринг между Казахстаном и Фарерами пройдёт во вторник, 18 ноября, в Пуле (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по казахстанскому времени.

- Когда готовились к Бельгии, изучали и Фареры. Сейчас потренируемся, затем отдохнём, а завтра будем готовы к игре. Как я уже говорил ранее, будет ротация.

Мы знаем, что соперник провёл три хороших матча: обыграли Черногорию, Чехию, сейчас проиграли Хорватии со счётом 1:3, но вели 1:0, показали хорошую игру. У нас самые максимальные цели, будем играть на победу. Ещё раз скажу: нам важна стабильность и игровая дисциплина. Если это будет, то будет и результат. А результат даст нам уверенность. Все игроки понимают задачу.

- Вы сказали про ротацию. Можете рассказать про состав, про отсутствие того же Ислама Чеснокова?

- Посмотрим. Сегодня проведём тренировку и поговорим с медицинским персоналом и игроками. По задумке уже есть состав, сейчас посмотрим, как парни проявят себя на тренировке, а затем будут индивидуальные беседы. Время ещё есть. Эта игра нужна и болельщикам, и нам самим, пусть это и товарищеская встреча. Результат нам нужен. В общем, ротация будет, но по составу будем обсуждать вечером.

- Мы полагали, что игроков "Кайрата" в составе сборной на этот матч не будет, однако Дамир Касабулат приехал с командой. Это его личный выбор?

- Мы тоже об этом слышали. Где-то в СМИ вышла такая информация, что игроки "Кайрата" покинул расположение сборной после игры с Бельгией. Мы сами были удивлены. Но такой план был. Темирлан Анарбеков, Дастан Сатпаев и Еркин Тапалов играли с Бельгией, а Дамир вышел только на замену, у него было мало времени. Если отпустили бы его домой, то он подумал бы - для чего его вообще вызывают.

Посмотрим, кто выйдет на поле завтра. В центре у нас есть игроки, но есть и конкуренция. Всё зависит от сегодняшней тренировки. Было бы хорошо дать всем игровую практику, но у нас будет только шесть замен. Посмотрим, может быть, нам дадут разрешение на проведение семи-восьми замен, и тогда ещё больше игроков получили бы игровое время.

- Фареры - команда, набравшая 12 очков в квалификации ЧМ-2026. Что ещё о них скажете?

- Как я уже говорил ранее, мы просмотрели все их игры, у нас есть информация. Соперник хороший. А недавно Мальта обыграла Финляндию. Поэтому (недооценивать никого нельзя). Надеемся, что получится хорошая игра. Мы настраиваемся на победу.

- Кажется, игроки подустали после долгого пути в Хорватию. Как обстоят дела с их физической готовностью?

- Но вы ведь с нами вместе прибыли (смеётся). Значит, вы устали. Если мы сейчас скажем, что устали, то нас не поймут. А если вы задаёте такой вопрос, значит, что вы устали. Ничего страшного, будем готовиться. В составе всё равно будут нужны опытные игроки для уверенности. Думаю, они всё поймут, ведь нам нужен результат. Каков бы ни был путь, ничего не поделаешь. Поэтому ничего страшного. Всё будет нормально.

- У нас в команде есть вратарь Бекхан Шайзада, который до сих пор не играл за сборную Казахстана. Получит ли он свой шанс завтра?

- Я смотрел один подкаст, где один человек уже задавался таким вопросом со словами: "Сколько раз я уже это говорил". Если завтра Бекхан выйдет на поле, вы тоже так скажете, правильно (улыбается)? Что это именно вы сказали. Посмотрим, всё обсудим и решим до утра. Нужно понять, кто как перенёс дорогу, тем более вратарская позиция очень интересная.

Напомним, что обе команды не смогли квалифицироваться на ЧМ-2026. В своих группах после восьми туров Казахстан и Фареры набрали 8 и 12 баллов соответственно, но этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в топ-2.