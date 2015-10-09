Нидерланды за четыре минуты забили три гола и вырвали путёвку на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов оформила прямой выход на чемпионат мира-2026, разгромив Литву со счётом 4:0 в заключительном группового этапа отборочного турнира, передают Vesti.kz.

Быстрый контроль и ранний гол

В домашнем матче (Нидерланды) команда Рональда Кумана с первых минут захватила инициативу и довольно быстро превратила давление в результат. На 16-й минуте Тиджани Рейндерс открыл счёт, удачно замкнув командную атаку хозяев. Литва пыталась отвечать редкими вылазками, но Нидерланды полностью контролировали ход матча.

Три мяча за четыре минуты

После перерыва "оранжевые" прибавили ещё больше. На 58-й минуте Коди Гакпо уверенно реализовал пенальти и удвоил преимущество. Спустя две минуты Хави Симонс довёл счёт до крупного, завершив стремительный розыгрыш.

А на 62-й минуте Донни Мален поставил точку, воспользовавшись очередной быстрой атакой хозяев. Три гола за четыре минуты окончательно сняли все вопросы.

Нидерланды снова на мировом первенстве

Победа 4:0 позволила Нидерландам набрать 20 очков и гарантировать участие в 12-м чемпионате мира в своей истории. Команда — трёхкратный финалист мундиаля — уверенно выиграла группу G и оформила прямой выход на ЧМ-2026.

Литва закончила отбор последней в группе, а второе место заняла Польша, которая сыграет в стыковых матчах за путёвку на мировое первенство.

Со счётом 10:0 завершился матч сборной Португалии в отборе на Евро-2026