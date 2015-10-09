Бомбардир оценил готовность сборной Казахстана к необычному матчу

Нападающий сборной Казахстана Даурен Жумат высказался о предстоящем матче с Фарерскими островами. Товарищеская встреча пройдёт в Пуле (Хорватия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Да, у нас был долгий путь, но ещё будет время восстановиться до завтра, чтобы быть готовыми. Хоть это и товарищеская игра, мы будем играть на победу. Верю, что мы покажем качественную игру и добьёмся победы.

- Клубный сезон уже закончился. Если завтра тренер выпустит тебя в старте, будешь ли готов сыграть все 90 минут?

- Да, конечно. Если так будет, то я буду готов на все 90 минут. Моя физическая форма? Сезон закончился две недели назад, но мы проводили двусторонние игры, поэтому это помогло нам сохранить хорошую форму.

Отметим, что Жумат стал одним из лучших бомбардиров КПЛ-2025, забил 13 голов в 26 матчах за "Окжетпес".

Добавим, что матч с Фарерами станет последним для сборной Казахстана в 2025 году. Он необычен тем, что пройдёт на нейтральном поле.