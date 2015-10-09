Где и когда смотреть прямую трансляцию матча Казахстан - Фарерские острова

Сегодня, 18 ноября, сборная Казахстана по футболу проведёт товарищеский матч против Фарерских островов, передают Vesti.kz.

Время и место проведения

Товарищеская встреча пройдёт на нейтральном поле — стадионе "Алдо Дросина" в хорватском городе Пула. Начало матча запланировано на 22:00 по времени Астаны.

Где смотреть трансляцию

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Qazsport, а также на официальном сайте вещателя, где эфир будет доступен в режиме онлайн.

История противостояния

Предстоящий матч станет очередным в истории встреч сборных Казахстана и Фарерских островов. В рамках официальных игр команды провели три поединка: Казахстан одержал одну победу, один матч завершился вничью и ещё один был проигран.

Всего же на уровне национальных команд между соперниками состоялось четыре матча:

два — в квалификации ЧМ-2014 (ничья 1:1 и победа Казахстана 2:1);

два — в 2003 году, оба завершились победами Фарер (2:1 и 3:2).

Последний матч года для Казахстана

Согласно требованиям УЕФА, каждая сборная должна провести 10 матчей в календарном году. Казахстан уже провёл восемь игр отбора, а также товарищеский матч с Беларусью (1:4).

Поединок с Фарерскими островами станет заключительным для национальной команды в 2025 году. Он пройдет спустя три дня после домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Бельгии, который завершился вничью — 1:1.