Сборные
Сегодня 07:32
 

Где и когда смотреть прямую трансляцию матча Казахстан - Фарерские острова

Сборная Казахстана по футболу. ©КФФ

Сегодня, 18 ноября, сборная Казахстана по футболу проведёт товарищеский матч против Фарерских островов, передают Vesti.kz.

Время и место проведения

Товарищеская встреча пройдёт на нейтральном поле — стадионе "Алдо Дросина" в хорватском городе Пула. Начало матча запланировано на 22:00 по времени Астаны.

Где смотреть трансляцию

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Qazsport, а также на официальном сайте вещателя, где эфир будет доступен в режиме онлайн.

История противостояния

Предстоящий матч станет очередным в истории встреч сборных Казахстана и Фарерских островов. В рамках официальных игр команды провели три поединка: Казахстан одержал одну победу, один матч завершился вничью и ещё один был проигран.

Всего же на уровне национальных команд между соперниками состоялось четыре матча:

  • два — в квалификации ЧМ-2014 (ничья 1:1 и победа Казахстана 2:1);
  • два — в 2003 году, оба завершились победами Фарер (2:1 и 3:2).

Последний матч года для Казахстана

Согласно требованиям УЕФА, каждая сборная должна провести 10 матчей в календарном году. Казахстан уже провёл восемь игр отбора, а также товарищеский матч с Беларусью (1:4).

Поединок с Фарерскими островами станет заключительным для национальной команды в 2025 году. Он пройдет спустя три дня после домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Бельгии, который завершился вничью — 1:1.

Товарищеские матчи 2025   •   Хорватия, Пула   •   Товарищеский матч, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Фарерские острова
Фарерские острова
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Фарерские острова
Проголосовало 703 человек

