Модрич помог Хорватии оформить камбэк с 0:2 в отборе на ЧМ-2026

Сборная Хорватии завершила отборочный цикл к чемпионату мира-2026 эффектной волевой победой над Черногорией — 3:2, передают Vesti.kz.

Черногория шокировала стартом — 2:0 к 17-й минуте

Хозяева начали матч стремительно и уже на 3-й минуте вышли вперёд усилиями Милутина Осмаича. Спустя 14 минут успех закрепил Никола Крстович, завершив быструю атаку черногорцев — 2:0. Хорваты выглядели растерянными, но постепенно взяли игру под контроль.

Возвращение в игру: Перишич и Якич сравнивают счёт

К середине первого тайма Хорватия нарастила давление и сократила отставание: на 37-й минуте Иван Перишич реализовал пенальти. После перерыва встреча стала ещё более напряжённой, и на 72-й минуте хорват Кристиан Якич восстановил равновесие точным ударом после розыгрыша атаки — 2:2.

На 78-й минуте на поле появился капитан команды Лука Модрич, заменивший Перишича. Его выход добавил хорватам контроля и темпа в концовке.

Победный гол и финиш без поражений

Когда казалось, что матч идёт к ничьей, хавбек итальянского "Торино" Никола Влашич воспользовался моментом и на 87-й минуте забил победный гол гостей — 3:2.

Хорватия завершила отбор без единого поражения, набрав 22 очка и уверенно заняв первое место в группе L. Ранее команда обеспечила себе путёвку на ЧМ-2026, обыграв Фарерские острова 3:1.

Черногория с 9 очками финишировала четвёртой из пяти участников. Второе место заняла Чехия (16 очков) — она сыграет в межконтинентальных стыках за право выступить на мировом первенстве.

Модрич отклонил многомиллионное предложение и выбрал новый клуб