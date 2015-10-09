Кейн побил рекорд Пеле и вошел в историю футбола

Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн отметился уникальным достижением, превзойдя легендарного бразильца Пеле, сообщают Vesti.kz.

В матче 6-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Албанией (2:0) Кейн сделал дубль.

Теперь на счету англичанина 78 голов в 112 матчах за сборную. Тем самым Кейн поднялся на 12-е место в списке лучших бомбардиров на уровне сборных, обойдя Пеле, забившего 77 голов за сборную Бразилии.

Следующей целью Кейна - нападающий сборной Бразилии Неймар и представитель Замбии Годфри Читалу, у которых по 79 мячей.

Лучшим бомбардиром в истории сборных является Криштиану Роналду, на счету которого 143 гола за Португалию.

Кроме того, Кейн стал лучшим бомбардиром отборочных раундов к чемпионатам мира и Европы. С 2019 года форвард забил 40 голов в отборочных матчах крупных турниров, что как минимум на восемь больше, чем у любого другого игрока европейских сборных. У Роналду 32 гола.

Сборная Англии в группе K набрала 24 очка, одержав восемь побед в восьми матчах, и вышла на ЧМ-2026.