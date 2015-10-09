Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Вчера 11:02
 

Ещё две топ-сборные квалифицировались на чемпионат мира-2026 по футболу

В европейском цикле отборочного турнира определились ещё две сборные, которые станут участниками чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Продолжение
Германия разгромила Словакию и закрепила лидерство

Сборная Германии обеспечила прямой выход на ЧМ-2026, разгромив Словакию со счётом 6:0 в решающем матче группы A европейской квалификации. Команда Юлиана Нагельсмана полностью доминировала на поле, а победа позволила немцам закрепиться на первом месте в группе.

Словакия лишилась шансов на прямой выход и продолжит борьбу за мировое первенство через стыковые матчи.


Нидерланды разгромили Литву и оформили путёвку на ЧМ

Сборная Нидерландов выиграла у Литвы со счётом 4:0 в заключительном туре группы G, набрав 20 очков и обеспечив участие в 12-м чемпионате мира в своей истории. Команда, трёхкратный финалист мундиалей, уверенно заняла первое место в группе. Литва завершила отбор на последней позиции, а второе место заняла Польша, которая продолжит борьбу за путёвку через стыковые матчи.


Уже известны 34 участника ЧМ-2026

С учётом последних результатов, на данный момент стали известны 34 из 48 участников чемпионата мира-2026.

Хозяева турнира: Мексика, США, Канада.

Европа: Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Нидерланды, Германия.

Азия: Япония, Иран, Южная Корея, Австралия, Узбекистан, Иордания, Катар, Саудовская Аравия.

Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д’Ивуар.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай, Эквадор, Парагвай.

Океания: Новая Зеландия.

Кто ещё поборется за выход на мундиаль?

Ряд сборных, занявших вторые места в своих группах, продолжат борьбу через межконтинентальные матчи плей-офф:

Европа: Украина, Ирландия, Италия, Албания, Словакия, Польша, Чехия;

Южная Америка: Боливия;

Африка: Конго;

Азия: ОАЭ/Ирак;

КОНКАКАФ: Ямайка, Панама, Гондурас, Кюрасао, Суринам.

Следующий чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые состоится сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

