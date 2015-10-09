Ещё две топ-сборные квалифицировались на чемпионат мира-2026 по футболу

В европейском цикле отборочного турнира определились ещё две сборные, которые станут участниками чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.
Германия разгромила Словакию и закрепила лидерство
Сборная Германии обеспечила прямой выход на ЧМ-2026, разгромив Словакию со счётом 6:0 в решающем матче группы A европейской квалификации. Команда Юлиана Нагельсмана полностью доминировала на поле, а победа позволила немцам закрепиться на первом месте в группе.
Словакия лишилась шансов на прямой выход и продолжит борьбу за мировое первенство через стыковые матчи.
Нидерланды разгромили Литву и оформили путёвку на ЧМ
Сборная Нидерландов выиграла у Литвы со счётом 4:0 в заключительном туре группы G, набрав 20 очков и обеспечив участие в 12-м чемпионате мира в своей истории. Команда, трёхкратный финалист мундиалей, уверенно заняла первое место в группе. Литва завершила отбор на последней позиции, а второе место заняла Польша, которая продолжит борьбу за путёвку через стыковые матчи.
Уже известны 34 участника ЧМ-2026
С учётом последних результатов, на данный момент стали известны 34 из 48 участников чемпионата мира-2026.
Хозяева турнира: Мексика, США, Канада.
Европа: Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Нидерланды, Германия.
Азия: Япония, Иран, Южная Корея, Австралия, Узбекистан, Иордания, Катар, Саудовская Аравия.
Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д’Ивуар.
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай, Эквадор, Парагвай.
Океания: Новая Зеландия.
Кто ещё поборется за выход на мундиаль?
Ряд сборных, занявших вторые места в своих группах, продолжат борьбу через межконтинентальные матчи плей-офф:
Европа: Украина, Ирландия, Италия, Албания, Словакия, Польша, Чехия;
Южная Америка: Боливия;
Африка: Конго;
Азия: ОАЭ/Ирак;
КОНКАКАФ: Ямайка, Панама, Гондурас, Кюрасао, Суринам.
Следующий чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые состоится сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике.
