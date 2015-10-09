В "Барселоне" нашли игрока под защитой Ямаля: в раздевалке назревает конфликт

Внутри "Барселоны" усиливаются разговоры о том, что Алехандро Бальде получает больше игрового времени, чем заслуживает, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, один из игроков "сине-гранатовых" Рональд Араухо считает, что уровень выступлений Бальде в этом сезоне далек от необходимого, однако он продолжает выходить в стартовом составе почти в каждом матче.

Причина, как предполагают в раздевалке, может лежать не в спортивной плоскости. Бальде – один из самых близких друзей Ламина Ямаля, и в клубе хотят обеспечить комфорт юной суперзвезде, сохранив вокруг него тех, кто важен для него за пределами поля.

Ситуацию усугубляет отсутствие сильной конкуренции, а все потому что дублер Бальде - Жерард Мартин - пока не убедил тренерский штаб, что готов к роли основного защитника.

В то же время "Барса" уже рассматривает варианты усиления позиции. Если клуб найдет более надежного левого защитника, статус Бальде может резко измениться, несмотря на его дружбу с Ямалем.

