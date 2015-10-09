Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Вчера 16:47
 

В "Барселоне" нашли игрока под защитой Ямаля: в раздевалке назревает конфликт

Внутри "Барселоны" усиливаются разговоры о том, что Алехандро Бальде получает больше игрового времени, чем заслуживает, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, один из игроков "сине-гранатовых" Рональд Араухо считает, что уровень выступлений Бальде в этом сезоне далек от необходимого, однако он продолжает выходить в стартовом составе почти в каждом матче.

Причина, как предполагают в раздевалке, может лежать не в спортивной плоскости. Бальде – один из самых близких друзей Ламина Ямаля, и в клубе хотят обеспечить комфорт юной суперзвезде, сохранив вокруг него тех, кто важен для него за пределами поля.

Ситуацию усугубляет отсутствие сильной конкуренции, а все потому что дублер Бальде - Жерард Мартин - пока не убедил тренерский штаб, что готов к роли основного защитника.

В то же время "Барса" уже рассматривает варианты усиления позиции. Если клуб найдет более надежного левого защитника, статус Бальде может резко измениться, несмотря на его дружбу с Ямалем.


"Барселона" сделала официальное заявление о возвращении на "Камп Ноу"

Ранее главный тренер сборной Испании дал ясно понять, что лидер "Барселоны" может не попасть в заявку на ЧМ-2026.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

