"Барселона" сделала официальное заявление о возвращении на "Камп Ноу"

"Барселона" официально сообщила о возвращении на обновлённый "Камп Ноу", сообщает корреспондент Vesti.kz.
22 ноября команда впервые сыграет на главной арене после масштабной реконструкции — в 13-м туре Ла Лиги её соперником станет "Атлетик", старт матча назначен на 20:15 по казахстанскому времени.
С мая 2023-го каталонцы были вынуждены проводить игры на "Олимпик Льюис Компанис" и "Эстади Йохан Кройфф", пока шли работы на стадионе.
Теперь клуб получил лицензию категории 1B, что позволяет открыть арену для 45 401 болельщика, и параллельно ведёт переговоры с УЕФА о возможности провести здесь домашний матч Лиги чемпионов против франкфуртского "Айнтрахта".
We’ve dreamed about the return. Now, it's here.— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2025
We’re back home. Back at Spotify Camp Nou 🏟️💙❤️ pic.twitter.com/sMTEuPbUvX
