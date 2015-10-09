Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Барселона" сделала официальное заявление о возвращении на "Камп Ноу"

"Барселона" официально сообщила о возвращении на обновлённый "Камп Ноу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

22 ноября команда впервые сыграет на главной арене после масштабной реконструкции — в 13-м туре Ла Лиги её соперником станет "Атлетик", старт матча назначен на 20:15 по казахстанскому времени.

С мая 2023-го каталонцы были вынуждены проводить игры на "Олимпик Льюис Компанис" и "Эстади Йохан Кройфф", пока шли работы на стадионе.

Теперь клуб получил лицензию категории 1B, что позволяет открыть арену для 45 401 болельщика, и параллельно ведёт переговоры с УЕФА о возможности провести здесь домашний матч Лиги чемпионов против франкфуртского "Айнтрахта".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Живи спортом!