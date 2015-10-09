"Барселона" сделала официальное заявление о возвращении на "Камп Ноу"

"Барселона" официально сообщила о возвращении на обновлённый "Камп Ноу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

22 ноября команда впервые сыграет на главной арене после масштабной реконструкции — в 13-м туре Ла Лиги её соперником станет "Атлетик", старт матча назначен на 20:15 по казахстанскому времени.

С мая 2023-го каталонцы были вынуждены проводить игры на "Олимпик Льюис Компанис" и "Эстади Йохан Кройфф", пока шли работы на стадионе.

Теперь клуб получил лицензию категории 1B, что позволяет открыть арену для 45 401 болельщика, и параллельно ведёт переговоры с УЕФА о возможности провести здесь домашний матч Лиги чемпионов против франкфуртского "Айнтрахта".