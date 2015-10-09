Сборная Германии учинила разгром 6:0 и вышла на ЧМ-2026

Сборная Германии по футболу оформила прямой выход на чемпионат мира-2026, уничтожив Словакию со счётом 6:0 в решающем матче группового этапа европейской квалификации, передают Vesti.kz.

Мощный старт и ранний перевес

С первых минут встречи в Лейпциге команда Юлиана Нагельсмана захватила инициативу и задала темп, к которому соперник быстро перестал успевать. Немцы активно работали через фланги, доминировали в центре и не позволяли словакам организовать ни одного связного выхода из обороны.

На 18-й минуте Никлас Вольтемаде открыл счёт после розыгрыша с углового, а ближе к получасу игры Серж Гнабри удвоил преимущество, реализовав быструю комбинацию через центр. Единственный опасный ответ Словакии — два удара Дюриша — не заставил Германию сбавить обороты.

Дубль Сане и окончательный перелом

До перерыва Лерой Сане фактически снял вопросы о победителе. На 36-й и 41-й минутах он дважды убежал в свободные зоны за спины защитников, блестяще воспользовавшись проникающими передачами партнёров. Словацкая оборона к перерыву уже оказалась на пределе, а игра — практически односторонней.

Немцы довели дело до разгрома

Во втором тайме Германия продолжила давить и не позволила сопернику выйти из стресса. На 67-й минуте Ридле Баку оформил пятый гол после длительного розыгрыша по правому краю, а точку поставил 17-летний Ассан Уэдраого — в своём дебюте за национальную команду он забил шестой мяч на 79-й минуте.

Выход на ЧМ-2026 и дальнейшие расклады

Победа позволила Германии закрепиться на первом месте в группе A и официально оформить путёвку на чемпионат мира-2026. Словакия же лишилась шансов на прямой выход и продолжит борьбу за попадание на мировой форум через стыковые матчи.

