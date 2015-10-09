Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Гол на 85-й минуте решил исход матча за путёвку в стыки отбора на ЧМ-2026

  Комментарии

Гол на 85-й минуте решил исход матча за путёвку в стыки отбора на ЧМ-2026 ©x.com/LaczyNasPilka

Сборная Польши по футболу одержала победу над командой Мальты в матче 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Та-Кали" в Мальте и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 32-й минуте Роберт Левандовски вывел Польшу вперёд, но Ирвин Кардона (36-я) еще до перерыва сравнял счёт.

Павел Вшолек на 59-й вновь обеспечил преимущество польской команде, но на 68-й минуте Тедди Теума реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Победу Польше принес Пётр Зелиньски, забивший гол на 85-й минуте.

Благодаря этой победе Польша набрала 17 очков и заняла второе место в группе G, дающее право сыграть в стыковых матчах за путёвку на ЧМ-2026.

Прямой выход на мундиаль от группы оформила сборная Нидерландов, разгромившая Литву со счётом 4:0.

Турнирная таблица группы G

  1. Нидерланды - 20 очков;
  2. Польша - 17;
  3. Финляндия - 10
  4. Мальта - 5
  5. Литва - 3.


