Гол на 85-й минуте решил исход матча за путёвку в стыки отбора на ЧМ-2026

Сборная Польши по футболу одержала победу над командой Мальты в матче 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Та-Кали" в Мальте и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 32-й минуте Роберт Левандовски вывел Польшу вперёд, но Ирвин Кардона (36-я) еще до перерыва сравнял счёт.

Павел Вшолек на 59-й вновь обеспечил преимущество польской команде, но на 68-й минуте Тедди Теума реализовал пенальти и вернул равенство на табло. Победу Польше принес Пётр Зелиньски, забивший гол на 85-й минуте.

Благодаря этой победе Польша набрала 17 очков и заняла второе место в группе G, дающее право сыграть в стыковых матчах за путёвку на ЧМ-2026.

Прямой выход на мундиаль от группы оформила сборная Нидерландов, разгромившая Литву со счётом 4:0.

Турнирная таблица группы G