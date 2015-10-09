ПСЖ нашёл нового нападающего за 120 миллионов: он побил рекорд Месси

Французский "Пари Сен-Жермен" сделал серьезный шаг в борьбе за нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины по футболу Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Саши Тавольери, парижский клуб готов предложить за 25-летнего форварда крупную сумму – 120 миллионов евро, что заметно превышает его текущую рыночную оценку в 100 миллионов.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике видит в аргентинце потенциальное усиление атакующей линии. Отмечается, что сам Альварес заинтересован в работе под руководством испанского специалиста.

Молодой аргентинец стремительно прогрессирует и уже сумел переписать один из рекордов Лионеля Месси. Альварес установил новый показатель в Лиге чемпионов – 17 голов в первых 30 матчах турнира, превзойдя прежний рекорд Месси, который забил 16 мячей на аналогичной дистанции.

Теперь "Атлетико" оказывается перед непростым выбором: предложение ПСЖ слишком солидное, чтобы просто отмахнуться, но потеря ключевого игрока атаки может нанести серьезный удар по амбициям мадридского клуба.

Суперскандал! Мбаппе подаёт рекордный иск к ПСЖ после ухода в "Реал"

Добавим, что "Барселоне" активно рассматривают варианты замены Роберта Левандовски, и фаворитом на усиление линии атаки считается Альварес.

Альварес перешёл в "Атлетико" в августе 2024 года из "Манчестер Сити". В текущем сезоне аргентинец принял участие в 15 матчах за "матрасников" во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с мадридским клубом действует до 30 июня 2030 года.