Испания
Вчера 23:17
 

Суперскандал! Мбаппе подаёт рекордный иск к ПСЖ после ухода в "Реал"

©x.com/realmadrid

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе продолжает судебную тяжбу с ПСЖ по финансовым вопросам, оставшимся после его ухода летом 2024 года, сообщают Vesti.kz.

На последнем заседании выяснилось, что футболист требует от парижского клуба 240 миллионов евро.

Как сообщает RMC Sport, в эту сумму включены невыплаченные зарплаты и бонусы, компенсации за период отстранения и увольнения, отпускные, а также претензии, связанные с психологическим давлением и нарушением условий труда.

При этом ПСЖ подало встречный иск, требуя от Мбаппе 180 миллионов евро в качестве компенсации ущерба. С момента перехода в "Реал" француз провёл 75 матчей, набрав 62 гола и семь результативных передач.

