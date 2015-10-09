Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Новый трансфер "Кайрата" привлёк внимание в Европе

Финский сайт Yle.fi прокомментировал переход полузащитника Яакко Оксанена в алматинский "Кайрат", сообщают Vesti.kz.

Издание назвало этот трансфер "неожиданным", отметив, что казахстанский клуб мог присмотреть новичка в Лиге чемпионов.

"Финский футболист отправляется играть в Казахстан: неожиданный трансфер в команду Лиги чемпионов. От снежной Финляндии до казахстанских степей: Яакко Оксанен переходит в "Кайрат" (Алматы).

Полузащитник футбольного клуба КуПС, ставшего в этом году чемпионом Финляндии, Яакко Оксанен, продолжит карьеру по весьма неожиданному адресу. В следующем году 25-летний Оксанен будет выступать за казахстанский "Кайрат" – команду, которая в настоящее время играет в групповом этапе Лиги чемпионов. 

Летом "Кайрат" выбил именно КуПС во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов с общим счётом – 3:2. Вероятно, именно в этих матчах тренеры алматинского клуба и подсмотрели финского полузащитника.

Действующий чемпион Казахстана "Кайрат" в январе встретится в Лиге чемпионов ещй с "Брюгге" и "Арсеналом", - говорится в заметке.

Всего за сезон Оксанен провёл 51 матч, записав на свой счёт четыре гола и восемь результативных передач. Также в его активе один матч за национальную сборную Финляндии и 15 игр за молодёжную команду U-21.

По данным Transfermarkt, Яакко Оксанен перешёл в "Кайрат" на правах свободного агента. Портал оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро (305,8 миллиона тенге).


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

