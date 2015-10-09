Новый трансфер "Кайрата" привлёк внимание в Европе

Финский сайт Yle.fi прокомментировал переход полузащитника Яакко Оксанена в алматинский "Кайрат", сообщают Vesti.kz.

Издание назвало этот трансфер "неожиданным", отметив, что казахстанский клуб мог присмотреть новичка в Лиге чемпионов.

"Финский футболист отправляется играть в Казахстан: неожиданный трансфер в команду Лиги чемпионов. От снежной Финляндии до казахстанских степей: Яакко Оксанен переходит в "Кайрат" (Алматы). Полузащитник футбольного клуба КуПС, ставшего в этом году чемпионом Финляндии, Яакко Оксанен, продолжит карьеру по весьма неожиданному адресу. В следующем году 25-летний Оксанен будет выступать за казахстанский "Кайрат" – команду, которая в настоящее время играет в групповом этапе Лиги чемпионов. Летом "Кайрат" выбил именно КуПС во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов с общим счётом – 3:2. Вероятно, именно в этих матчах тренеры алматинского клуба и подсмотрели финского полузащитника. Действующий чемпион Казахстана "Кайрат" в январе встретится в Лиге чемпионов ещй с "Брюгге" и "Арсеналом", - говорится в заметке.

Всего за сезон Оксанен провёл 51 матч, записав на свой счёт четыре гола и восемь результативных передач. Также в его активе один матч за национальную сборную Финляндии и 15 игр за молодёжную команду U-21.

По данным Transfermarkt, Яакко Оксанен перешёл в "Кайрат" на правах свободного агента. Портал оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро (305,8 миллиона тенге).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!