|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Лига Европы 2016/17
|Астана
|пз
|
1
|
|
|
|
|63
|4 (4)
|Лига чемпионов 2016/17
|Астана
|пз
|
4
|
1+0
|
|
2
|
|193
|Вторая лига Казахстана 2016
|Астана-М
|пз
|
1
|
|
|
|
|57
|5 (14)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Астана
|пз
|
6
|
0+2
|
|
|
|320
|1 (6)
|Лига чемпионов 2015/16
|Марибор
|пз
|
2
|
|
|
|
|180
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим