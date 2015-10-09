Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Интер Майами" решил подписать звезду "Барселоны" в партнёры к Месси

Действующий чемпион МЛС "Интер Майами" намерен усилить атаку клуба подписанием польского нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски, передают Vesti.kz.

Интер Майами строит дуэт Месси–Левандовски

Как сообщает Fichajes, клуб во главе с Хавьером Маскерано рассматривает Левандовски как ключевое усиление для атаки рядом с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси. Руководство видит в 37-летнем форварде опытного лидера, способного повышать уровень команды в решающих матчах МЛС и поддерживать глобальную привлекательность франшизы.

Польский форвард покидает Европу

Левандовски завершает этап карьеры в Европе: его контракт с "Барселоной" истекает летом 2026 года, и игрок может перейти в МЛС как свободный агент. Польский нападающий ищет клуб, где сможет сочетать спортивную конкуренцию с комфортными условиями и стабильной медийной средой.


Перспективы для атаки и команды

"Интер Майами" планирует, что Левандовски станет дополнением к уже сильной атаке, а его опыт и лидерские качества помогут клубу конкурировать на высшем уровне. В клубе уверены, что дуэт Месси–Левандовски привлечёт внимание болельщиков и СМИ, обеспечивая спортивный и медийный успех.

Статистика Левандовски: форвард выступает за "Барселону" с 2022 года, сыграл более 100 матчей и забил свыше 60 голов. В текущем сезоне он провёл 17 встреч, отметившись 8 голами и 2 результативными передачами.

