Лига чемпионов
Вчера 22:29
 

Вратарь "Кайрата" стал самым популярным футболистом Казахстана после 0:5 с "Реалом"

Вратарь "Кайрата" стал самым популярным футболистом Казахстана после 0:5 с "Реалом" ©Шерхан Калмурза (в красном). Фото: Улан Кенжегалиев/Vesti.kz©

18-летний голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза неожиданно стал главным героем казахстанского футбола после поражения алматинцев от мадридского "Реала" (0:5) в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Шерхан Калмурза - новая звезда казахстанского футбола?

Спустя меньше чем сутки после матча количество подписчиков вратаря в Instagram превысило 271 тысячу — и продолжает стремительно расти.

Таким образом Калмурза обошёл по популярности Бахтиёра Зайнутдинова, лучшего бомбардира в истории сборной Казахстана и игрока московского "Динамо", на чьей странице сейчас 270 тысяч подписчиков. Для сравнения, еще один вратарь "жёлто-чёрных", Темирлан Анарбеков, имеет 208 тысяч подписчиков (третий по полярныости в Казахстане).

Судьбаносный старт карьеры Шерхана Калмурза

Примечательно, что встреча с "Реалом" стала для Калмурзы всего четвёртой во взрослом футболе. Изначально он числился третьим голкипером "Кайрата", однако из-за травм Александра Зарцукого и Темирлана Анарбекова именно 18-летнему игроку доверили место в воротах.

Ранее, в дебютном туре группового этапа, Калмурза успел заявить о себе в Португалии: при счёте 0:0 в матче со "Спортингом" он отразил пенальти, хотя встреча завершилась поражением "Кайрата" — 1:4.

После двух туров "Реал" с шестью очками единолично возглавляет таблицу Лиги чемпионов. "Кайрат" пока не набрал ни одного балла и замыкает список из 36 участников. Следующий матч алматинцы проведут 21 октября против кипрского "Пафоса".


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

