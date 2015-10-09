Разгромом с хет-триком Мбаппе завершился матч "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов

Алматинский "Кайрат" провёл исторический домашний матч в Лиге чемпионов против мадридского "Реала", однако встреча завершилась крупным поражением хозяев — 0:5, передаёт Vesti.kz.

Уже в первом тайме "Реал" вышел вперёд: на 24-й минуте 18-летний голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза нарушил правила в штрафной против аргентинца Франко Мастантуоно. Пенальти уверенно реализовал Килиан Мбаппе — 0:1.

После перерыва французский форвард продолжил своё шоу. На 52-й минуте он завершил стремительную контратаку гостей — 0:2. Спустя ещё 20 минут, на 74-й, Мбаппе оформил хет-трик после передачи Арды Гюлера — 0:3.

На 83-й минуте четвёртый гол помог забить Родриго Гоэс: его прострел с фланга завершился точным ударом Эдуардо Камавинга. Однако окончательный счёт установил марокканский хавбек Браим Диас, забивший пятый мяч уже в компенсированное время на 93-й минуте.

Таким образом, "Реал" одержал уверенную победу во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, а "Кайрат" не сумел порадовать болельщиков результатом в своём первом домашнем матче на групповом этапе главного еврокубка.

Теперь "королевский клуб" лидирует в таблице общего этапа, набрав максимум очков (6). В первом туре подопечные Хаби Алонсо обыграли французский "Марсель".