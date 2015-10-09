Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Разгромом с хет-триком Мбаппе завершился матч "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов

Алматинский "Кайрат" провёл исторический домашний матч в Лиге чемпионов против мадридского "Реала", однако встреча завершилась крупным поражением хозяев — 0:5, передаёт Vesti.kz.

Уже в первом тайме "Реал" вышел вперёд: на 24-й минуте 18-летний голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза нарушил правила в штрафной против аргентинца Франко Мастантуоно. Пенальти уверенно реализовал Килиан Мбаппе — 0:1.

После перерыва французский форвард продолжил своё шоу. На 52-й минуте он завершил стремительную контратаку гостей — 0:2. Спустя ещё 20 минут, на 74-й, Мбаппе оформил хет-трик после передачи Арды Гюлера — 0:3.

На 83-й минуте четвёртый гол помог забить Родриго Гоэс: его прострел с фланга завершился точным ударом Эдуардо Камавинга. Однако окончательный счёт установил марокканский хавбек Браим Диас, забивший пятый мяч уже в компенсированное время на 93-й минуте.

Таким образом, "Реал" одержал уверенную победу во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, а "Кайрат" не сумел порадовать болельщиков результатом в своём первом домашнем матче на групповом этапе главного еврокубка.

Теперь "королевский клуб" лидирует в таблице общего этапа, набрав максимум очков (6). В первом туре подопечные Хаби Алонсо обыграли французский "Марсель".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
2 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
3 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
4 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
5 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
6 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
7 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
8 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
9 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
10 Интер 1 1 0 0 2-0 3
11 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
12 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
13 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
16 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
17 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
18 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
19 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
20 Байер 1 0 1 0 2-2 1
21 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
22 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
23 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
26 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
27 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
28 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Челси 1 0 0 1 1-3 0
31 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
32 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

