Хет-триком обернулся матч "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов

Форвард мадридского "Реала" француз Килиан Мбаппе забил третий мяч в ворота "Кайрата" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Снова быстрая атака на 74-й минуте встречи, итогом которым стала передача турецкого полузащитника Арда Гюлера на Мбаппе, который в касание поразил ворота Шерхана Калмурза - третий раз в матче.
- С пенальти забит первый гол в матче "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов
- Мбаппе сделал дубль за "Реал" в матче против "Кайрата" в Лиге чемпионов
