Хет-триком обернулся матч "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов

Форвард мадридского "Реала" француз Килиан Мбаппе забил третий мяч в ворота "Кайрата" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Снова быстрая атака на 74-й минуте встречи, итогом которым стала передача турецкого полузащитника Арда Гюлера на Мбаппе, который в касание поразил ворота Шерхана Калмурза - третий раз в матче.