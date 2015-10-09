С пенальти забит первый гол в матче "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов

В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и мадридским "Реалом" открыт счёт, передают Vesti.kz.

На 24-й минуте матча в своей штрафной неаккуратно сыграл 18-летний вратарь алматинцев Шерхан Калмурза, сфолив на аргентинском вингере Франко Мастантуоно. После данного эпизода главный арбитр встречи итальянец Марко Гуида назначил пенальти, который уверенно реализовал французский форвард Килиан Мбаппе.

Напомним, что этот матч уже стал историческим - "Кайрат" впервые в своей истории играет на своём поле в рамках розыгрыша крупнейшего еврокубка. Прямая трансляция матча доступна по ссылке.