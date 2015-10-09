Мбаппе сделал дубль за "Реал" в матче против "Кайрата" в Лиге чемпионов

Забит второй гол в матче общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

На 52-й минуте гости убежали в быструю контратаку, которую логичным образом завершил форвард "сливочных" Килиан Мбаппе - 2:0.

Для француза этот мяч стал вторым в этой встрече. В первом тайме 26-летний футболист реализовал пенальти, переиграв Шерхана Калмурза.