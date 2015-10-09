Матч следующего соперника "Кайрата" в ЛЧ завершился 1:5

Кипрский "Пафос" потерпел крупное поражение от "Баварии" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Лимасоле и завершилась со счётом 1:5. В составе победителей отличились Харри Кейн (15-я минута, 34-я), Рафаэл Геррейру (20-я), Николас Джексон (31-я) и Майкл Олисе (68-я). У проигравших один мяч отыграл Мислав Оршич (45-я).
В первом туре "Бавария" обыграла дома "Челси" (3:1), а "Пафос" сыграл на выезде вничью с "Олимпиакосом" (0:0).
Напомним, что 21 октября "Пафос" встретится в гостях с "Кайратом", который во втором туре уступил в родных стенах "Реалу" (0:5), а 22-го числа "Бавария" примет на своём поле "Брюгге".
Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
Болейте за своих фаворитов вместе со спонсором спортивных эмоций 1xBet
Реклама