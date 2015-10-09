Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 08:53
 

Матч следующего соперника "Кайрата" в ЛЧ завершился 1:5

  Комментарии

Поделиться
Матч следующего соперника "Кайрата" в ЛЧ завершился 1:5 ©ФК "Пафос"

Кипрский "Пафос" потерпел крупное поражение от "Баварии" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Поделиться

Кипрский "Пафос" потерпел крупное поражение от "Баварии" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Лимасоле и завершилась со счётом 1:5. В составе победителей отличились Харри Кейн (15-я минута, 34-я), Рафаэл Геррейру (20-я), Николас Джексон (31-я) и Майкл Олисе (68-я). У проигравших один мяч отыграл Мислав Оршич (45-я).

В первом туре "Бавария" обыграла дома "Челси" (3:1), а "Пафос" сыграл на выезде вничью с "Олимпиакосом" (0:0).

Напомним, что 21 октября "Пафос" встретится в гостях с "Кайратом", который во втором туре уступил в родных стенах "Реалу" (0:5), а 22-го числа "Бавария" примет на своём поле "Брюгге".

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

  • 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

    • Болейте за своих фаворитов вместе со спонсором спортивных эмоций 1xBet

    Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

    Участник И В Н П М О
    1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
    2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
    3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
    4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
    5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
    6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
    7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
    8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
    9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
    10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
    11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
    12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
    13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
    14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
    15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
    16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
    17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
    18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
    19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
    20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
    21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
    22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
    23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
    24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
    25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
    26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
    27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
    28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
    29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
    30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
    31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
    32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
    33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
    34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
    35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
    36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

    Перейти на страницу турнирной таблицы →

    Лига конференций 2025/26   •   Италия, Флоренция   •   Общий этап, мужчины
    3 октября 00:00   •   не начат
    Фиорентина
    Фиорентина
    (Флоренция)
    - : -
    Сигма Ол
    Сигма Ол
    (Оломоуц)
    Кто победит в основное время?
    Фиорентина
    Ничья
    Сигма Ол
    Проголосовало 0 человек

    Реклама

    Живи спортом!