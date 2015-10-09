Четвертый гол забит в матче "Кайрат" - "Реал"

Полузащитник сборной франции Эдуардо Камавинга отличился голом в матче "Кайрат" - "Реал" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Бразильский вингер Родриго Гоэс на 83-й минуте встречи прострелил с левого фланга на своего партнера - француз не подвёл, отправив мяч в сетку ворот "жёлто-чёрных".

Этот гол стал четвёртым для королевского клуба - до этого хет-трик оформил соотечественник Камавинги - Килиан Мбаппе: