Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Вчера 23:27
 

Четвертый гол забит в матче "Кайрат" - "Реал"

  Комментарии

Поделиться
Четвертый гол забит в матче "Кайрат" - "Реал" Александр Сорокин и Винисиус Жуниор. ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Полузащитник сборной франции Эдуардо Камавинга отличился голом в матче "Кайрат" - "Реал" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник сборной франции Эдуардо Камавинга отличился голом в матче "Кайрат" - "Реал" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Бразильский вингер Родриго Гоэс на 83-й минуте встречи прострелил с левого фланга на своего партнера - француз не подвёл, отправив мяч в сетку ворот "жёлто-чёрных".

Этот гол стал четвёртым для королевского клуба - до этого хет-трик оформил соотечественник Камавинги - Килиан Мбаппе:


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
2 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
3 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
4 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
5 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
6 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
7 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
8 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
9 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
10 Интер 1 1 0 0 2-0 3
11 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
12 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
13 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
16 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
17 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
18 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
19 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
20 Байер 1 0 1 0 2-2 1
21 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
22 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
23 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
26 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
27 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
28 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Челси 1 0 0 1 1-3 0
31 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
32 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига Европы 2025/26   •   Италия, Рим   •   Общий этап, мужчины
2 октября 21:45   •   не начат
Рома
Рома
(Рим)
- : -
Лилль
Лилль
(Лилль)
Кто победит в основное время?
Рома
Ничья
Лилль
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!