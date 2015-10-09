Родриго "обменяли" на игрока "Кайрата" с доплатой после матча ЛЧ

После матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом" футболисты начали обмениваться футболками, передают Vesti.kz.

Разгромом с хет-триком Мбаппе завершился матч "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов

На один из эпизодов иронично отреагировал телеграм-канал "Спорт-Экспресса" про европейский футбол:

"Родриго обменян на Мартыновича с доплатой от "Реала".

Интересно, что Родриго появился на поле на 70-й минуте, а уже на 83-й отдал результативную передачу на Эдуарду Камавинга. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского вингера составляет 90 миллионов евро.

Напомним, что после игры первый номер "сливочных" Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата", обменявшись с ним вратарскими свитерами.

После двух туров с разницей мячей 1-9 алматинцы занимают последнее, 36-е место в общей таблице ЛЧ.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)



6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)



26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)



9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)



20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)



29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

