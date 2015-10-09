Родриго "обменяли" на игрока "Кайрата" с доплатой после матча ЛЧ

После матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом" футболисты начали обмениваться футболками, передают Vesti.kz.
Разгромом с хет-триком Мбаппе завершился матч "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов
На один из эпизодов иронично отреагировал телеграм-канал "Спорт-Экспресса" про европейский футбол:
"Родриго обменян на Мартыновича с доплатой от "Реала".
Интересно, что Родриго появился на поле на 70-й минуте, а уже на 83-й отдал результативную передачу на Эдуарду Камавинга. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского вингера составляет 90 миллионов евро.
Напомним, что после игры первый номер "сливочных" Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата", обменявшись с ним вратарскими свитерами.
После двух туров с разницей мячей 1-9 алматинцы занимают последнее, 36-е место в общей таблице ЛЧ.
Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
Фиаско соперников "Кайрата" и "Ливерпуля", разгром от "Атлетико". Как сыграли во 2-м туре ЛЧ
Реклама