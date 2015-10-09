Фиаско соперников "Кайрата" и "Ливерпуля", разгром от "Атлетико". Как сыграли во 2-м туре ЛЧ

Девять матчей прошли в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. С их результатами знакомит корреспондент Vesti.kz.

Следующий соперник "Кайрата" – "Пафос" потерпел крупное поражение на своём поле от "Баварии" – 1:5. В составе победителей отличились Харри Кейн (15-я, 34-я минуты), Рафаэл Геррейру (20-я), Николас Джексон (31-я) и Майкл Олисе (68-я). У проигравших один мяч отыграл Мислав Оршич (45-я).

Другой оппонент алматинцев – "Интер" – разгромил в родных стенах "Славию" – 3:0. Дубль оформил Лаутаро Мартинес (30-я, 65-я), а также отличился Дензел Думфрис (34-я).

Ещё один соперник "Кайрата" – "Брюгге" – не устоял на выезде против "Аталанты" – 1:2. Бельгийцы первыми открыли счёт усилиями Христоса Цолиса (38-я минута), но впоследствии позволили итальянцам не только отыграться, но и вырвать победу. За хозяев забили Лазар Самарджич (74-я, с пенальти) и Марио Пашалич (87-я).

Между тем "Ливерпуль" минимально уступил в гостях "Галатасараю" – 0:1. Единственный гол с пенальти на 16-й минуте забил Виктор Осимхен.

"Атлетико" разгромил дома "Айнтрахт" – 5:1. У хозяев забили Джакомо Распадори (4-я), Робин Ле Норман (33-я), Антуан Гризманн (45+1-я), Джулиано Симеоне (70-я) и Хулиан Альварес (82-я, с пенальти). У гостей гол престижа записал на свой счёт Джонатан Буркардт (57-я).

Результаты матчей второго тура ЛЧ

"Кайрат" (Казахстан) - "Реал" Мадрид (Испания) - 0:5

"Аталанта" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:1

"Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0

"Челси" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0

"Атлетико" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - 5:1

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:2

"Марсель" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 4:0

"Пафос" (Кипр) - "Бавария" (Германия) - 1:5

"Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) - 3:0

1 октября пройдут другие матчи второго тура ЛЧ

"Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Дания)

"Юнион" (Бельгия) - "Ньюкасл" (Англия)

"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)

"Монако" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Атлетик" (Испания)

"Наполи" (Италия) - "Спортинг" (Португалия)

"Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия)

"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция)

"Байер" (Германия) - ПСВ (Нидерланды)

Расписание следующих матчей "Кайрата" в ЛЧ

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)