Лидер "Реала" решил уйти из клуба после игры с "Кайратом"? Игрок сделал заявление

Звезда сборной Уругвая и вице-капитан мадридского "Реала" Федерико Вальверде выступил с официальным заявлением о своём будущем, передают Vesti.kz.

Накануне главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо не включил полузащитника в основной состав на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата". Это вызвало ряд спекуляций в испанских СМИ - якобы Вальверде устал от решений нового наставника и решил покинуть клуб.

Хавбек не стал долго отмалчиваться и сделал официальное заявление:

— "Я прочитал несколько статей, подрывающих мою репутацию. Я знаю, что у меня были плохие игры, я это осознаю. Я не скрываюсь и встречаю критику лицом к лицу. Мне действительно грустно. Люди могут говорить обо мне что угодно, но ни при каких обстоятельствах не должны говорить, что я отказываюсь играть", — цитирует слова Вальверде иснайдер Фабрицио Романо.

— "Я отдал этому клубу всё, и даже больше, играл с переломами, травмами, и никогда не жаловался и не просил перерыва. У меня хорошие отношения с тренером, что позволяет мне чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы сказать ему, какую позицию на поле я предпочитаю, но я всегда, всегда давал понять, что готов играть где угодно, в любой поездке и в любой игре.

Я отдал этому клубу свое сердце и душу, и буду продолжать это делать, даже если иногда этого недостаточно или я играю не так, как хотелось бы. Клянусь своей гордостью, что никогда не сдамся и буду бороться до конца, играя там, где я нужен", — добавил уругваец.

Отметим, что Вальверде является воспитанником "королевского клуба". В 2016 году он перешёл из "Пеньяроля" в молодёжку "Реала", а через несколько лет попал в основной состав, где стал одним из ключевых футболистов.

В текущем сезоне игрок принял участие в восьми матчах и отличился тремя результативными передачами.