Лига чемпионов
Сегодня 09:58
 

Какое место занимает "Кайрат" в таблице после 2-го тура Лиги чемпионов

Завершились матчи второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, по итогам которых определились новый лидер, передают Vesti.kz.

Соперники "Кайрата" в лидерах Лиги чемпионов

Так, на первое место в общей таблице по дополнительным показателям вышла мюнхенская "Бавария", набравшая шесть очков в двух играх. Столько же баллов у мадридского "Реала", французского "Пари Сен-Жермена", миланского "Интера", лондонского "Арсенала" и азербайджанского "Карабаха".

Седьмое и восьмое места, дающие прямые путевки в плей-офф Лиги чемпионов, занимают дортмундская "Боруссия" и английский "Манчестер Сити".

Таким образом, в лидерах Лиги чемпионов находятся сразу три соперника алматинского "Кайрата".

Клубы, занимающие с 9-го по 24-е места, сыграют в стыковых матчах за место в плей-офф.

Что касается "Кайрата", который впервые в своей истории пробился в основной раунд Лиги чемпионов, то алматинский клуб с 0 очков замыкает турнирную таблицу с разницей 1:9. Также без очков идут португальская "Бенфика" (2:4), испанский "Атлетик" (1:6) и нидерландский "Аякс" (0:6), но они находятся выше "Кайрата" за счёт лучшей разницы забитых/пропущенных голов.

Календарь матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Алматинский клуб стартовал в турнире с выездного поражения от лиссабонского "Спортинга" (1:4), а затем дома проиграл "Реалу" (0:5). Следующий матч "Кайрат" проведет дома в октябре.

  • 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 ПСЖ 2 2 0 0 6-1 6
4 Интер 2 2 0 0 5-0 6
5 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
6 Карабах 2 2 0 0 5-2 6
7 Боруссия-09 Д 2 1 1 0 8-5 4
8 Манчестер Сити 2 1 1 0 4-2 4
9 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
10 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
11 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
12 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
13 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
14 Спортинг Л 2 1 0 1 5-3 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Барселона 2 1 0 1 3-3 3
17 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
18 Челси 2 1 0 1 2-3 3
19 Наполи 2 1 0 1 2-3 3
20 Юнион Сент-Жилуаз 2 1 0 1 3-5 3
21 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
22 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
23 Ювентус 2 0 2 0 6-6 2
24 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
25 Байер 2 0 2 0 3-3 2
26 Вильярреал 2 0 1 1 2-3 1
27 Копенгаген 2 0 1 1 2-4 1
28 ПСВ Эйндховен 2 0 1 1 2-4 1
29 Олимпиакос 2 0 1 1 0-2 1
30 Монако ФК 2 0 1 1 3-6 1
31 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
32 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
33 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
34 Атлетик 2 0 0 2 1-6 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

